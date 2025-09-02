Yeet (YEET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00263955 24-satna najviša cijena $ 0.00285585 Najviša cijena ikada $ 0.02429735 Najniža cijena $ 0.00161123 Promjena cijene (1H) +0.43% Promjena cijene (1D) -6.46% Promjena cijene (7D) -10.71%

Yeet (YEET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00265077. Tijekom protekla 24 sata, YEETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00263955 i najviše cijene $ 0.00285585, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YEET je $ 0.02429735, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00161123.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YEET se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -6.46% u posljednjih 24 sata i -10.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yeet (YEET)

Tržišna kapitalizacija $ 1.68M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.65M Količina u optjecaju 632.84M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yeet je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YEET je 632.84M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.65M.