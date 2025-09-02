Više o YEET

$0.00265077$0.00265077
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena Yeet (YEET)
Yeet (YEET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00263955$ 0.00263955
24-satna najniža cijena
$ 0.00285585$ 0.00285585
24-satna najviša cijena

$ 0.00263955$ 0.00263955

$ 0.00285585$ 0.00285585

$ 0.02429735$ 0.02429735

$ 0.00161123$ 0.00161123

+0.43%

-6.46%

-10.71%

-10.71%

Yeet (YEET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00265077. Tijekom protekla 24 sata, YEETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00263955 i najviše cijene $ 0.00285585, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YEET je $ 0.02429735, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00161123.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YEET se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -6.46% u posljednjih 24 sata i -10.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yeet (YEET)

$ 1.68M
--
$ 2.65M
632.84M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Yeet je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YEET je 632.84M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.65M.

Yeet (YEET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yeet u USD iznosila je $ -0.000183338712065395.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yeet u USD iznosila je $ +0.0008450029.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yeet u USD iznosila je $ +0.0001738223.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yeet u USD iznosila je $ +0.000085984126956343.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000183338712065395-6.46%
30 dana$ +0.0008450029+31.88%
60 dana$ +0.0001738223+6.56%
90 dana$ +0.000085984126956343+3.35%

Što je Yeet (YEET)

Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Yeet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yeet (YEET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yeet (YEET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yeet.

Provjerite Yeet predviđanje cijene sada!

YEET u lokalnim valutama

Yeet (YEET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yeet (YEET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YEET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yeet (YEET)

Koliko Yeet (YEET) vrijedi danas?
Cijena YEET uživo u USD je 0.00265077 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YEET u USD?
Trenutačna cijena YEET u USD je $ 0.00265077. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yeet?
Tržišna kapitalizacija za YEET je $ 1.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YEET?
Količina u optjecaju za YEET je 632.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YEET?
YEET je postigao ATH cijenu od 0.02429735 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YEET?
YEET je vidio ATL cijenu od 0.00161123 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YEET?
24-satni obujam trgovanja za YEET je -- USD.
Hoće li YEET još narasti ove godine?
YEET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YEET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
