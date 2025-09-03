YDragon (YDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.106311$ 0.106311 $ 0.106311 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

YDragon (YDR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YDR je $ 0.106311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YDR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YDragon (YDR)

Tržišna kapitalizacija $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.45K$ 68.45K $ 68.45K Količina u optjecaju 125.78M 125.78M 125.78M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija YDragon je $ 17.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YDR je 125.78M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.45K.