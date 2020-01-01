Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Informacije The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Službena web stranica: https://dashboard.yay.space/ Bijela knjiga: https://yay.gitbook.io/yay-staking Kupi YAYSTONE odmah!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Ukupna količina: $ 927.14 $ 927.14 $ 927.14 Količina u optjecaju: $ 927.14 $ 927.14 $ 927.14 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Povijesni maksimum: $ 5,145.85 $ 5,145.85 $ 5,145.85 Povijesni minimum: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Trenutna cijena: $ 4,476.34 $ 4,476.34 $ 4,476.34 Saznajte više o cijeni Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YAYSTONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YAYSTONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YAYSTONE tokena, istražite YAYSTONE cijenu tokena uživo!

YAYSTONE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YAYSTONE? Naša YAYSTONE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YAYSTONE predviđanje cijene tokena odmah!

