Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,377.99 $ 4,377.99 $ 4,377.99 24-satna najniža cijena $ 4,613.45 $ 4,613.45 $ 4,613.45 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,377.99$ 4,377.99 $ 4,377.99 24-satna najviša cijena $ 4,613.45$ 4,613.45 $ 4,613.45 Najviša cijena ikada $ 5,145.85$ 5,145.85 $ 5,145.85 Najniža cijena $ 1,469.13$ 1,469.13 $ 1,469.13 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.83% Promjena cijene (7D) -0.30% Promjena cijene (7D) -0.30%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) cijena u stvarnom vremenu je $4,566.38. Tijekom protekla 24 sata, YAYSTONEtrgovalo je između najniže cijene $ 4,377.99 i najviše cijene $ 4,613.45, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAYSTONE je $ 5,145.85, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,469.13.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAYSTONE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.83% u posljednjih 24 sata i -0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Količina u optjecaju 930.15 930.15 930.15 Ukupna količina 930.1503907955598 930.1503907955598 930.1503907955598

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yay StakeStone Ether je $ 4.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAYSTONE je 930.15, s ukupnom količinom od 930.1503907955598. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.25M.