YAPSTER (YAPSTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01015272 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.55% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -18.76%

YAPSTER (YAPSTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YAPSTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAPSTER je $ 0.01015272, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAPSTER se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -18.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YAPSTER (YAPSTER)

Tržišna kapitalizacija $ 64.58K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.58K Količina u optjecaju 915.51M Ukupna količina 915,506,477.0244361

Trenutačna tržišna kapitalizacija YAPSTER je $ 64.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAPSTER je 915.51M, s ukupnom količinom od 915506477.0244361. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.58K.