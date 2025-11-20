YAPE Cijena danas

Trenutačna cijena YAPE (YAPE) danas je $ 0.00390829, s promjenom od 1.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YAPE u USD je $ 0.00390829 po YAPE.

YAPE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 73,659, s količinom u optjecaju od 18.85M YAPE. Tijekom posljednja 24 sata, YAPE trgovao je između $ 0.00378461 (niska) i $ 0.00399965 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.087726, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00378461.

U kratkoročnim performansama, YAPE se kretao -0.02% u posljednjem satu i -29.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu YAPE (YAPE)

Tržišna kapitalizacija $ 73.66K$ 73.66K $ 73.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.66K$ 73.66K $ 73.66K Količina u optjecaju 18.85M 18.85M 18.85M Ukupna količina 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Trenutačna tržišna kapitalizacija YAPE je $ 73.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAPE je 18.85M, s ukupnom količinom od 18845271.61203556. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.66K.