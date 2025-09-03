yap (YAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004833 $ 0.00004833 $ 0.00004833 24-satna najniža cijena $ 0.00005038 $ 0.00005038 $ 0.00005038 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004833$ 0.00004833 $ 0.00004833 24-satna najviša cijena $ 0.00005038$ 0.00005038 $ 0.00005038 Najviša cijena ikada $ 0.00709958$ 0.00709958 $ 0.00709958 Najniža cijena $ 0.0000412$ 0.0000412 $ 0.0000412 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) +2.12% Promjena cijene (7D) +5.84% Promjena cijene (7D) +5.84%

yap (YAP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004951. Tijekom protekla 24 sata, YAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004833 i najviše cijene $ 0.00005038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAP je $ 0.00709958, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000412.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAP se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, +2.12% u posljednjih 24 sata i +5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu yap (YAP)

Tržišna kapitalizacija $ 49.51K$ 49.51K $ 49.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.51K$ 49.51K $ 49.51K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,982,317.020526 999,982,317.020526 999,982,317.020526

Trenutačna tržišna kapitalizacija yap je $ 49.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAP je 999.98M, s ukupnom količinom od 999982317.020526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.51K.