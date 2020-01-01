Yann LeCoin (YANN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yann LeCoin (YANN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yann LeCoin (YANN) Informacije Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. Službena web stranica: https://www.yann.lol Kupi YANN odmah!

Yann LeCoin (YANN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yann LeCoin (YANN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.40K $ 26.40K $ 26.40K Ukupna količina: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Količina u optjecaju: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.40K $ 26.40K $ 26.40K Povijesni maksimum: $ 0.00116108 $ 0.00116108 $ 0.00116108 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Yann LeCoin (YANN)

Yann LeCoin (YANN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yann LeCoin (YANN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YANN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YANN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YANN tokena, istražite YANN cijenu tokena uživo!

