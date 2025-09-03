Više o YANN

Yann LeCoin Logotip

Yann LeCoin Cijena (YANN)

Neuvršten

1 YANN u USD cijena uživo:

--
----
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Yann LeCoin (YANN)
Yann LeCoin (YANN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116108
$ 0.00116108$ 0.00116108

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.07%

-1.80%

-1.80%

Yann LeCoin (YANN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YANNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YANN je $ 0.00116108, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YANN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yann LeCoin (YANN)

$ 26.40K
$ 26.40K$ 26.40K

--
----

$ 26.40K
$ 26.40K$ 26.40K

999.32M
999.32M 999.32M

999,315,388.208766
999,315,388.208766 999,315,388.208766

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yann LeCoin je $ 26.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YANN je 999.32M, s ukupnom količinom od 999315388.208766. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.40K.

Yann LeCoin (YANN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yann LeCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yann LeCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yann LeCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yann LeCoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.07%
30 dana$ 0+17.13%
60 dana$ 0+28.57%
90 dana$ 0--

Što je Yann LeCoin (YANN)

Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Yann LeCoin (YANN)

Službena web-stranica

Yann LeCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yann LeCoin (YANN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yann LeCoin (YANN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yann LeCoin.

Provjerite Yann LeCoin predviđanje cijene sada!

YANN u lokalnim valutama

Yann LeCoin (YANN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yann LeCoin (YANN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YANN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yann LeCoin (YANN)

Koliko Yann LeCoin (YANN) vrijedi danas?
Cijena YANN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YANN u USD?
Trenutačna cijena YANN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yann LeCoin?
Tržišna kapitalizacija za YANN je $ 26.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YANN?
Količina u optjecaju za YANN je 999.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YANN?
YANN je postigao ATH cijenu od 0.00116108 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YANN?
YANN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YANN?
24-satni obujam trgovanja za YANN je -- USD.
Hoće li YANN još narasti ove godine?
YANN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YANN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:22:23 (UTC+8)

