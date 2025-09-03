Yann LeCoin (YANN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00116108$ 0.00116108 $ 0.00116108 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.07% Promjena cijene (7D) -1.80% Promjena cijene (7D) -1.80%

Yann LeCoin (YANN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YANNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YANN je $ 0.00116108, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YANN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yann LeCoin (YANN)

Tržišna kapitalizacija $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K Količina u optjecaju 999.32M 999.32M 999.32M Ukupna količina 999,315,388.208766 999,315,388.208766 999,315,388.208766

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yann LeCoin je $ 26.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YANN je 999.32M, s ukupnom količinom od 999315388.208766. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.40K.