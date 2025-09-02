YAM (YAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02485782 $ 0.02485782 $ 0.02485782 24-satna najniža cijena $ 0.02490971 $ 0.02490971 $ 0.02490971 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02485782$ 0.02485782 $ 0.02485782 24-satna najviša cijena $ 0.02490971$ 0.02490971 $ 0.02490971 Najviša cijena ikada $ 41.4$ 41.4 $ 41.4 Najniža cijena $ 0.01749218$ 0.01749218 $ 0.01749218 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -10.69% Promjena cijene (7D) -10.69%

YAM (YAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.0248808. Tijekom protekla 24 sata, YAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02485782 i najviše cijene $ 0.02490971, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAM je $ 41.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01749218.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAM se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -10.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YAM (YAM)

Tržišna kapitalizacija $ 367.73K$ 367.73K $ 367.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 377.02K$ 377.02K $ 377.02K Količina u optjecaju 14.79M 14.79M 14.79M Ukupna količina 15,164,602.98056744 15,164,602.98056744 15,164,602.98056744

Trenutačna tržišna kapitalizacija YAM je $ 367.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAM je 14.79M, s ukupnom količinom od 15164602.98056744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 377.02K.