Yaku (YAKU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yaku (YAKU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yaku (YAKU) Informacije The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors. Službena web stranica: https://www.yaku.gg/ Kupi YAKU odmah!

Yaku (YAKU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yaku (YAKU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 615.53K $ 615.53K $ 615.53K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 495.31M $ 495.31M $ 495.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 621.36K $ 621.36K $ 621.36K Povijesni maksimum: $ 0.06482 $ 0.06482 $ 0.06482 Povijesni minimum: $ 0.00060385 $ 0.00060385 $ 0.00060385 Trenutna cijena: $ 0.0012426 $ 0.0012426 $ 0.0012426 Saznajte više o cijeni Yaku (YAKU)

Yaku (YAKU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yaku (YAKU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YAKU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YAKU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YAKU tokena, istražite YAKU cijenu tokena uživo!

YAKU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YAKU? Naša YAKU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YAKU predviđanje cijene tokena odmah!

