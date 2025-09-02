Yaku (YAKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00088778 24-satna najviša cijena $ 0.00123302 Najviša cijena ikada $ 0.06482 Najniža cijena $ 0.00060385 Promjena cijene (1H) -0.96% Promjena cijene (1D) +3.95% Promjena cijene (7D) -4.29%

Yaku (YAKU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00116247. Tijekom protekla 24 sata, YAKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00088778 i najviše cijene $ 0.00123302, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAKU je $ 0.06482, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00060385.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAKU se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, +3.95% u posljednjih 24 sata i -4.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yaku (YAKU)

Tržišna kapitalizacija $ 575.78K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 581.24K Količina u optjecaju 495.31M Ukupna količina 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yaku je $ 575.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAKU je 495.31M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 581.24K.