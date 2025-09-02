Yait Siu (YAIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00146651 $ 0.00146651 $ 0.00146651 24-satna najniža cijena $ 0.00182304 $ 0.00182304 $ 0.00182304 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00146651$ 0.00146651 $ 0.00146651 24-satna najviša cijena $ 0.00182304$ 0.00182304 $ 0.00182304 Najviša cijena ikada $ 0.00190606$ 0.00190606 $ 0.00190606 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.73% Promjena cijene (7D) -8.67% Promjena cijene (7D) -8.67%

Yait Siu (YAIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00150867. Tijekom protekla 24 sata, YAITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00146651 i najviše cijene $ 0.00182304, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAIT je $ 0.00190606, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -8.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yait Siu (YAIT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,741.571045 999,999,741.571045 999,999,741.571045

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yait Siu je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAIT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999741.571045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.