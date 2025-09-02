Više o YAIT

Yait Siu Logotip

Yait Siu Cijena (YAIT)

Neuvršten

1 YAIT u USD cijena uživo:

$0.00150867
+1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Yait Siu (YAIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:24:38 (UTC+8)

Yait Siu (YAIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00146651
24-satna najniža cijena
$ 0.00182304
24-satna najviša cijena

$ 0.00146651
$ 0.00182304
$ 0.00190606
$ 0
--

+1.73%

-8.67%

-8.67%

Yait Siu (YAIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00150867. Tijekom protekla 24 sata, YAITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00146651 i najviše cijene $ 0.00182304, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAIT je $ 0.00190606, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -8.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yait Siu (YAIT)

$ 1.51M
--
$ 1.51M
1000.00M
999,999,741.571045
Trenutačna tržišna kapitalizacija Yait Siu je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAIT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999741.571045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.

Yait Siu (YAIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yait Siu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yait Siu u USD iznosila je $ +0.0012650136.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yait Siu u USD iznosila je $ +0.0014599143.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yait Siu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.73%
30 dana$ +0.0012650136+83.85%
60 dana$ +0.0014599143+96.77%
90 dana$ 0--

Što je Yait Siu (YAIT)

Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape.

Resurs Yait Siu (YAIT)

Službena web-stranica

Yait Siu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yait Siu (YAIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yait Siu (YAIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yait Siu.

Provjerite Yait Siu predviđanje cijene sada!

YAIT u lokalnim valutama

Yait Siu (YAIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yait Siu (YAIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YAIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yait Siu (YAIT)

Koliko Yait Siu (YAIT) vrijedi danas?
Cijena YAIT uživo u USD je 0.00150867 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YAIT u USD?
Trenutačna cijena YAIT u USD je $ 0.00150867. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yait Siu?
Tržišna kapitalizacija za YAIT je $ 1.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YAIT?
Količina u optjecaju za YAIT je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YAIT?
YAIT je postigao ATH cijenu od 0.00190606 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YAIT?
YAIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YAIT?
24-satni obujam trgovanja za YAIT je -- USD.
Hoće li YAIT još narasti ove godine?
YAIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YAIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:24:38 (UTC+8)

