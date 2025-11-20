Yagi The Unbothered Cijena danas

Trenutačna cijena Yagi The Unbothered (YAGI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YAGI u USD je -- po YAGI.

Yagi The Unbothered trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,355.84, s količinom u optjecaju od 999.56M YAGI. Tijekom posljednja 24 sata, YAGI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00140152, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, YAGI se kretao -- u posljednjem satu i -10.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Yagi The Unbothered (YAGI)

Tržišna kapitalizacija $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Količina u optjecaju 999.56M 999.56M 999.56M Ukupna količina 999,557,243.050193 999,557,243.050193 999,557,243.050193

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yagi The Unbothered je $ 7.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YAGI je 999.56M, s ukupnom količinom od 999557243.050193. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.36K.