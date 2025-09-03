Više o YADOM

Yadom Hongthai Logotip

Yadom Hongthai Cijena (YADOM)

Neuvršten

1 YADOM u USD cijena uživo:

--
----
+4.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Yadom Hongthai (YADOM)
Yadom Hongthai (YADOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.60%

+1.57%

+1.57%

Yadom Hongthai (YADOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YADOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YADOM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YADOM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.60% u posljednjih 24 sata i +1.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yadom Hongthai (YADOM)

$ 23.69K
$ 23.69K$ 23.69K

--
----

$ 23.69K
$ 23.69K$ 23.69K

999.80M
999.80M 999.80M

999,800,585.883541
999,800,585.883541 999,800,585.883541

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yadom Hongthai je $ 23.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YADOM je 999.80M, s ukupnom količinom od 999800585.883541. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.69K.

Yadom Hongthai (YADOM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Yadom Hongthai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Yadom Hongthai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Yadom Hongthai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Yadom Hongthai u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.60%
30 dana$ 0-7.13%
60 dana$ 0-55.42%
90 dana$ 0--

Što je Yadom Hongthai (YADOM)

$YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Yadom Hongthai (YADOM)

Službena web-stranica

Yadom Hongthai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yadom Hongthai (YADOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yadom Hongthai (YADOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yadom Hongthai.

Provjerite Yadom Hongthai predviđanje cijene sada!

YADOM u lokalnim valutama

Yadom Hongthai (YADOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yadom Hongthai (YADOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YADOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yadom Hongthai (YADOM)

Koliko Yadom Hongthai (YADOM) vrijedi danas?
Cijena YADOM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YADOM u USD?
Trenutačna cijena YADOM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yadom Hongthai?
Tržišna kapitalizacija za YADOM je $ 23.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YADOM?
Količina u optjecaju za YADOM je 999.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YADOM?
YADOM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YADOM?
YADOM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YADOM?
24-satni obujam trgovanja za YADOM je -- USD.
Hoće li YADOM još narasti ove godine?
YADOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YADOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.