YadaCoin Logotip

YadaCoin Cijena (YDA)

Neuvršten

1 YDA u USD cijena uživo:

+1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena YadaCoin (YDA)
YadaCoin (YDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.68%

+1.51%

-16.79%

-16.79%

YadaCoin (YDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00642944. Tijekom protekla 24 sata, YDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00625995 i najviše cijene $ 0.00667901, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YDA je $ 0.056828, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YDA se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, +1.51% u posljednjih 24 sata i -16.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YadaCoin (YDA)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija YadaCoin je $ 112.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YDA je 17.50M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.02K.

YadaCoin (YDA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz YadaCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz YadaCoin u USD iznosila je $ -0.0013342888.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz YadaCoin u USD iznosila je $ -0.0018630292.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz YadaCoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.51%
30 dana$ -0.0013342888-20.75%
60 dana$ -0.0018630292-28.97%
90 dana$ 0--

Što je YadaCoin (YDA)

YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs YadaCoin (YDA)

Službena web-stranica

YadaCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će YadaCoin (YDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših YadaCoin (YDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za YadaCoin.

Provjerite YadaCoin predviđanje cijene sada!

YDA u lokalnim valutama

YadaCoin (YDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike YadaCoin (YDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o YadaCoin (YDA)

Koliko YadaCoin (YDA) vrijedi danas?
Cijena YDA uživo u USD je 0.00642944 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YDA u USD?
Trenutačna cijena YDA u USD je $ 0.00642944. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija YadaCoin?
Tržišna kapitalizacija za YDA je $ 112.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YDA?
Količina u optjecaju za YDA je 17.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YDA?
YDA je postigao ATH cijenu od 0.056828 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YDA?
YDA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YDA?
24-satni obujam trgovanja za YDA je -- USD.
Hoće li YDA još narasti ove godine?
YDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
