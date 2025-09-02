YadaCoin (YDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00625995 24-satna najviša cijena $ 0.00667901 Najviša cijena ikada $ 0.056828 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) +1.51% Promjena cijene (7D) -16.79%

YadaCoin (YDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00642944. Tijekom protekla 24 sata, YDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00625995 i najviše cijene $ 0.00667901, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YDA je $ 0.056828, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YDA se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, +1.51% u posljednjih 24 sata i -16.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YadaCoin (YDA)

Tržišna kapitalizacija $ 112.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.02K Količina u optjecaju 17.50M Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija YadaCoin je $ 112.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YDA je 17.50M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.02K.