Y8U (Y8U) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Y8U (Y8U), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Y8U (Y8U) Informacije Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Službena web stranica: https://y8u.ai Bijela knjiga: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf Kupi Y8U odmah!

Y8U (Y8U) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Y8U (Y8U), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 657.72K $ 657.72K $ 657.72K Ukupna količina: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M Količina u optjecaju: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 657.72K $ 657.72K $ 657.72K Povijesni maksimum: $ 0.111159 $ 0.111159 $ 0.111159 Povijesni minimum: $ 0.00110598 $ 0.00110598 $ 0.00110598 Trenutna cijena: $ 0.00224403 $ 0.00224403 $ 0.00224403 Saznajte više o cijeni Y8U (Y8U)

Y8U (Y8U) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Y8U (Y8U) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj Y8U tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja Y8U tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku Y8U tokena, istražite Y8U cijenu tokena uživo!

