Y8U (Y8U) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00226392 24-satna najviša cijena $ 0.00233802 Najviša cijena ikada $ 0.111159 Najniža cijena $ 0.00110598 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) +3.18% Promjena cijene (7D) -1.26%

Y8U (Y8U) cijena u stvarnom vremenu je $0.00233603. Tijekom protekla 24 sata, Y8Utrgovalo je između najniže cijene $ 0.00226392 i najviše cijene $ 0.00233802, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena Y8U je $ 0.111159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, Y8U se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +3.18% u posljednjih 24 sata i -1.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Y8U (Y8U)

Tržišna kapitalizacija $ 685.27K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 685.27K Količina u optjecaju 293.10M Ukupna količina 293,097,684.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Y8U je $ 685.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Y8U je 293.10M, s ukupnom količinom od 293097684.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 685.27K.