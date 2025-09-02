Više o Y8U

Y8U Logotip

Y8U Cijena (Y8U)

Neuvršten

1 Y8U u USD cijena uživo:

+3.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Y8U (Y8U)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:06:24 (UTC+8)

Y8U (Y8U) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.21%

+3.18%

-1.26%

-1.26%

Y8U (Y8U) cijena u stvarnom vremenu je $0.00233603. Tijekom protekla 24 sata, Y8Utrgovalo je između najniže cijene $ 0.00226392 i najviše cijene $ 0.00233802, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena Y8U je $ 0.111159, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, Y8U se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +3.18% u posljednjih 24 sata i -1.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Y8U (Y8U)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Y8U je $ 685.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Y8U je 293.10M, s ukupnom količinom od 293097684.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 685.27K.

Y8U (Y8U) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Y8U u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Y8U u USD iznosila je $ +0.0021866492.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Y8U u USD iznosila je $ +0.0017050897.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Y8U u USD iznosila je $ +0.0003933692533142398.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.18%
30 dana$ +0.0021866492+93.61%
60 dana$ +0.0017050897+72.99%
90 dana$ +0.0003933692533142398+20.25%

Što je Y8U (Y8U)

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

Y8U Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Y8U (Y8U) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Y8U (Y8U) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Y8U.

Provjerite Y8U predviđanje cijene sada!

Y8U u lokalnim valutama

Y8U (Y8U) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Y8U (Y8U) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o Y8U opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Y8U (Y8U)

Koliko Y8U (Y8U) vrijedi danas?
Cijena Y8U uživo u USD je 0.00233603 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena Y8U u USD?
Trenutačna cijena Y8U u USD je $ 0.00233603. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Y8U?
Tržišna kapitalizacija za Y8U je $ 685.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za Y8U?
Količina u optjecaju za Y8U je 293.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za Y8U?
Y8U je postigao ATH cijenu od 0.111159 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za Y8U?
Y8U je vidio ATL cijenu od 0.00110598 USD.
Koliki je obujam trgovanja za Y8U?
24-satni obujam trgovanja za Y8U je -- USD.
Hoće li Y8U još narasti ove godine?
Y8U mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte Y8U predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:06:24 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.