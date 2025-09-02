Y2K (Y2K) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 6.8$ 6.8 $ 6.8 Najniža cijena $ 0.00146691$ 0.00146691 $ 0.00146691 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.50% Promjena cijene (7D) -0.50%

Y2K (Y2K) cijena u stvarnom vremenu je $0.00309691. Tijekom protekla 24 sata, Y2Ktrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena Y2K je $ 6.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00146691.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, Y2K se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Y2K (Y2K)

Tržišna kapitalizacija $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.94K$ 61.94K $ 61.94K Količina u optjecaju 7.84M 7.84M 7.84M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Y2K je $ 24.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Y2K je 7.84M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.94K.