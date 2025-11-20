Y U NO Cijena danas

Trenutačna cijena Y U NO (YUNO) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YUNO u USD je -- po YUNO.

Y U NO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,687.62, s količinom u optjecaju od 999.95M YUNO. Tijekom posljednja 24 sata, YUNO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, YUNO se kretao -- u posljednjem satu i -16.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Y U NO (YUNO)

Tržišna kapitalizacija $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,953,814.170939 999,953,814.170939 999,953,814.170939

