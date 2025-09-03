XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00311099$ 0.00311099 $ 0.00311099 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) -22.72% Promjena cijene (7D) -22.72%

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XYRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XYRA je $ 0.00311099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XYRA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -22.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

Tržišna kapitalizacija $ 7.03K$ 7.03K $ 7.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.35K$ 14.35K $ 14.35K Količina u optjecaju 489.76M 489.76M 489.76M Ukupna količina 999,978,812.472413 999,978,812.472413 999,978,812.472413

Trenutačna tržišna kapitalizacija XyraDAO by VIRTUALS je $ 7.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XYRA je 489.76M, s ukupnom količinom od 999978812.472413. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.35K.