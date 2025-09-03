XyraDAO by VIRTUALS Cijena (XYRA)
+0.01%
-0.12%
-22.72%
-22.72%
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XYRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XYRA je $ 0.00311099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XYRA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -22.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija XyraDAO by VIRTUALS je $ 7.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XYRA je 489.76M, s ukupnom količinom od 999978812.472413. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.35K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XyraDAO by VIRTUALS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XyraDAO by VIRTUALS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XyraDAO by VIRTUALS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XyraDAO by VIRTUALS u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.12%
|30 dana
|$ 0
|-15.27%
|60 dana
|$ 0
|-35.27%
|90 dana
|$ 0
|--
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
