XyraDAO by VIRTUALS Logotip

XyraDAO by VIRTUALS Cijena (XYRA)

Neuvršten

1 XYRA u USD cijena uživo:

--
----
-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00311099
$ 0.00311099$ 0.00311099

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.12%

-22.72%

-22.72%

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XYRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XYRA je $ 0.00311099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XYRA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -22.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

$ 7.03K
$ 7.03K$ 7.03K

--
----

$ 14.35K
$ 14.35K$ 14.35K

489.76M
489.76M 489.76M

999,978,812.472413
999,978,812.472413 999,978,812.472413

Trenutačna tržišna kapitalizacija XyraDAO by VIRTUALS je $ 7.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XYRA je 489.76M, s ukupnom količinom od 999978812.472413. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.35K.

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XyraDAO by VIRTUALS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XyraDAO by VIRTUALS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XyraDAO by VIRTUALS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XyraDAO by VIRTUALS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.12%
30 dana$ 0-15.27%
60 dana$ 0-35.27%
90 dana$ 0--

Što je XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.

Resurs XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

XyraDAO by VIRTUALS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XyraDAO by VIRTUALS.

Provjerite XyraDAO by VIRTUALS predviđanje cijene sada!

XYRA u lokalnim valutama

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XYRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

Koliko XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) vrijedi danas?
Cijena XYRA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XYRA u USD?
Trenutačna cijena XYRA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XyraDAO by VIRTUALS?
Tržišna kapitalizacija za XYRA je $ 7.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XYRA?
Količina u optjecaju za XYRA je 489.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XYRA?
XYRA je postigao ATH cijenu od 0.00311099 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XYRA?
XYRA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XYRA?
24-satni obujam trgovanja za XYRA je -- USD.
Hoće li XYRA još narasti ove godine?
XYRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XYRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.