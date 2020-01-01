xWIN Finance (XWIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u xWIN Finance (XWIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

xWIN Finance (XWIN) Informacije xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Službena web stranica: https://xwin.finance/ Kupi XWIN odmah!

xWIN Finance (XWIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za xWIN Finance (XWIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 385.06K $ 385.06K $ 385.06K Ukupna količina: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Količina u optjecaju: $ 14.30M $ 14.30M $ 14.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Povijesni maksimum: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.02698457 $ 0.02698457 $ 0.02698457 Saznajte više o cijeni xWIN Finance (XWIN)

xWIN Finance (XWIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike xWIN Finance (XWIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XWIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XWIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XWIN tokena, istražite XWIN cijenu tokena uživo!

