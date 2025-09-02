Više o XWIN

xWIN Finance Logotip

xWIN Finance Cijena (XWIN)

Neuvršten

1 XWIN u USD cijena uživo:

$0.02713237
-0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena xWIN Finance (XWIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:24:59 (UTC+8)

xWIN Finance (XWIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02694672
24-satna najniža cijena
$ 0.02754838
24-satna najviša cijena

$ 0.02694672
$ 0.02754838
$ 10.61
$ 0
-0.25%

-0.44%

+28.89%

+28.89%

xWIN Finance (XWIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.02713237. Tijekom protekla 24 sata, XWINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02694672 i najviše cijene $ 0.02754838, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XWIN je $ 10.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XWIN se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i +28.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xWIN Finance (XWIN)

$ 388.11K
--
$ 1.66M
14.29M
61,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija xWIN Finance je $ 388.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XWIN je 14.29M, s ukupnom količinom od 61000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.

xWIN Finance (XWIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz xWIN Finance u USD iznosila je $ -0.00012059394527405.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz xWIN Finance u USD iznosila je $ +0.0125137176.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz xWIN Finance u USD iznosila je $ +0.0202671288.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz xWIN Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00012059394527405-0.44%
30 dana$ +0.0125137176+46.12%
60 dana$ +0.0202671288+74.70%
90 dana$ 0--

Što je xWIN Finance (XWIN)

xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.

Resurs xWIN Finance (XWIN)

Službena web-stranica

xWIN Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će xWIN Finance (XWIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših xWIN Finance (XWIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za xWIN Finance.

Provjerite xWIN Finance predviđanje cijene sada!

XWIN u lokalnim valutama

xWIN Finance (XWIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike xWIN Finance (XWIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XWIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o xWIN Finance (XWIN)

Koliko xWIN Finance (XWIN) vrijedi danas?
Cijena XWIN uživo u USD je 0.02713237 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XWIN u USD?
Trenutačna cijena XWIN u USD je $ 0.02713237. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija xWIN Finance?
Tržišna kapitalizacija za XWIN je $ 388.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XWIN?
Količina u optjecaju za XWIN je 14.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XWIN?
XWIN je postigao ATH cijenu od 10.61 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XWIN?
XWIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XWIN?
24-satni obujam trgovanja za XWIN je -- USD.
Hoće li XWIN još narasti ove godine?
XWIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XWIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
xWIN Finance (XWIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

