xWIN Finance (XWIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02694672 $ 0.02694672 $ 0.02694672 24-satna najniža cijena $ 0.02754838 $ 0.02754838 $ 0.02754838 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02694672$ 0.02694672 $ 0.02694672 24-satna najviša cijena $ 0.02754838$ 0.02754838 $ 0.02754838 Najviša cijena ikada $ 10.61$ 10.61 $ 10.61 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -0.44% Promjena cijene (7D) +28.89% Promjena cijene (7D) +28.89%

xWIN Finance (XWIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.02713237. Tijekom protekla 24 sata, XWINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02694672 i najviše cijene $ 0.02754838, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XWIN je $ 10.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XWIN se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i +28.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xWIN Finance (XWIN)

Tržišna kapitalizacija $ 388.11K$ 388.11K $ 388.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Količina u optjecaju 14.29M 14.29M 14.29M Ukupna količina 61,000,000.0 61,000,000.0 61,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija xWIN Finance je $ 388.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XWIN je 14.29M, s ukupnom količinom od 61000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.