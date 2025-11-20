Xwawa Cijena danas

Trenutačna cijena Xwawa (XWAWA) danas je --, s promjenom od 1.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XWAWA u USD je -- po XWAWA.

Xwawa trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 238,135, s količinom u optjecaju od 1.00B XWAWA. Tijekom posljednja 24 sata, XWAWA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00137407, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, XWAWA se kretao -0.10% u posljednjem satu i -30.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Xwawa (XWAWA)

Tržišna kapitalizacija $ 238.14K$ 238.14K $ 238.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 238.14K$ 238.14K $ 238.14K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xwawa je $ 238.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XWAWA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 238.14K.