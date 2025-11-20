XVGSON Cijena danas

Trenutačna cijena XVGSON (XVGSON) danas je $ 0.00000197, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XVGSON u USD je $ 0.00000197 po XVGSON.

XVGSON trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,652.09, s količinom u optjecaju od 10.00B XVGSON. Tijekom posljednja 24 sata, XVGSON trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000479, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000192.

U kratkoročnim performansama, XVGSON se kretao -- u posljednjem satu i -10.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu XVGSON (XVGSON)

Tržišna kapitalizacija $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

