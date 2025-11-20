XVGOPT Cijena danas

Trenutačna cijena XVGOPT (XVGOPT) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XVGOPT u USD je -- po XVGOPT.

XVGOPT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,392, s količinom u optjecaju od 10.00B XVGOPT. Tijekom posljednja 24 sata, XVGOPT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, XVGOPT se kretao -- u posljednjem satu i -10.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu XVGOPT (XVGOPT)

Tržišna kapitalizacija $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XVGOPT je $ 28.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XVGOPT je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.39K.