xToken (XTK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -0.45% Promjena cijene (7D) -4.42% Promjena cijene (7D) -4.42%

xToken (XTK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XTKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTK je $ 1.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTK se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.45% u posljednjih 24 sata i -4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xToken (XTK)

Tržišna kapitalizacija $ 16.19K$ 16.19K $ 16.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.01K$ 40.01K $ 40.01K Količina u optjecaju 404.52M 404.52M 404.52M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija xToken je $ 16.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTK je 404.52M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.01K.