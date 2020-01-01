XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XT Stablecoin XTUSD (XTUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Informacije Službena web stranica: https://www.xtusd.pro/main

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XT Stablecoin XTUSD (XTUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.81M $ 32.81M $ 32.81M Ukupna količina: $ 32.80M $ 32.80M $ 32.80M Količina u optjecaju: $ 32.80M $ 32.80M $ 32.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.81M $ 32.81M $ 32.81M Povijesni maksimum: $ 42.29 $ 42.29 $ 42.29 Povijesni minimum: $ 0.933136 $ 0.933136 $ 0.933136 Trenutna cijena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Saznajte više o cijeni XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XTUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XTUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XTUSD tokena, istražite XTUSD cijenu tokena uživo!

XTUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XTUSD? Naša XTUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

