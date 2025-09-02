Više o XTUSD

XT Stablecoin XTUSD Logotip

XT Stablecoin XTUSD Cijena (XTUSD)

Neuvršten

1 XTUSD u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)
XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 42.29
$ 42.29$ 42.29

$ 0.933136
$ 0.933136$ 0.933136

--

--

0.00%

0.00%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, XTUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTUSD je $ 42.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.933136.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

--
----

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

32.80M
32.80M 32.80M

32,800,030.0
32,800,030.0 32,800,030.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XT Stablecoin XTUSD je $ 32.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTUSD je 32.80M, s ukupnom količinom od 32800030.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.81M.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XT Stablecoin XTUSD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XT Stablecoin XTUSD u USD iznosila je $ +0.0003126000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XT Stablecoin XTUSD u USD iznosila je $ +0.0015995000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XT Stablecoin XTUSD u USD iznosila je $ -0.000836667377533.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0003126000+0.03%
60 dana$ +0.0015995000+0.16%
90 dana$ -0.000836667377533-0.08%

Što je XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

Resurs XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

Službena web-stranica

XT Stablecoin XTUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XT Stablecoin XTUSD.

XTUSD u lokalnim valutama

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XTUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

Koliko XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) vrijedi danas?
Cijena XTUSD uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XTUSD u USD?
Trenutačna cijena XTUSD u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XT Stablecoin XTUSD?
Tržišna kapitalizacija za XTUSD je $ 32.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XTUSD?
Količina u optjecaju za XTUSD je 32.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XTUSD?
XTUSD je postigao ATH cijenu od 42.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XTUSD?
XTUSD je vidio ATL cijenu od 0.933136 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XTUSD?
24-satni obujam trgovanja za XTUSD je -- USD.
Hoće li XTUSD još narasti ove godine?
XTUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XTUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.