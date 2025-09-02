XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 42.29$ 42.29 $ 42.29 Najniža cijena $ 0.933136$ 0.933136 $ 0.933136 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, XTUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTUSD je $ 42.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.933136.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 32.81M$ 32.81M $ 32.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.81M$ 32.81M $ 32.81M Količina u optjecaju 32.80M 32.80M 32.80M Ukupna količina 32,800,030.0 32,800,030.0 32,800,030.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XT Stablecoin XTUSD je $ 32.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTUSD je 32.80M, s ukupnom količinom od 32800030.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.81M.