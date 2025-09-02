XSwap Treasure (XTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00307663 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -3.52% Promjena cijene (7D) -16.55%

XSwap Treasure (XTT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTT je $ 0.00307663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTT se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -3.52% u posljednjih 24 sata i -16.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XSwap Treasure (XTT)

Tržišna kapitalizacija $ 979.55K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.16M Količina u optjecaju 1.18B Ukupna količina 1,403,981,830.7064643

Trenutačna tržišna kapitalizacija XSwap Treasure je $ 979.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTT je 1.18B, s ukupnom količinom od 1403981830.7064643. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.