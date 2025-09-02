Više o XTT

XSwap Treasure Logotip

XSwap Treasure Cijena (XTT)

Neuvršten

1 XTT u USD cijena uživo:

-3.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena XSwap Treasure (XTT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:47:20 (UTC+8)

XSwap Treasure (XTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.00%

-3.52%

-16.55%

-16.55%

XSwap Treasure (XTT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTT je $ 0.00307663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTT se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -3.52% u posljednjih 24 sata i -16.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XSwap Treasure (XTT)

--
Trenutačna tržišna kapitalizacija XSwap Treasure je $ 979.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTT je 1.18B, s ukupnom količinom od 1403981830.7064643. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.

XSwap Treasure (XTT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XSwap Treasure u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XSwap Treasure u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XSwap Treasure u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XSwap Treasure u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.52%
30 dana$ 0-21.54%
60 dana$ 0+18.80%
90 dana$ 0--

Što je XSwap Treasure (XTT)

XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs XSwap Treasure (XTT)

Službena web-stranica

XSwap Treasure Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XSwap Treasure (XTT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XSwap Treasure (XTT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XSwap Treasure.

Provjerite XSwap Treasure predviđanje cijene sada!

XTT u lokalnim valutama

XSwap Treasure (XTT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XSwap Treasure (XTT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XTT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XSwap Treasure (XTT)

Koliko XSwap Treasure (XTT) vrijedi danas?
Cijena XTT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XTT u USD?
Trenutačna cijena XTT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XSwap Treasure?
Tržišna kapitalizacija za XTT je $ 979.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XTT?
Količina u optjecaju za XTT je 1.18B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XTT?
XTT je postigao ATH cijenu od 0.00307663 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XTT?
XTT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XTT?
24-satni obujam trgovanja za XTT je -- USD.
Hoće li XTT još narasti ove godine?
XTT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XTT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
XSwap Treasure (XTT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

