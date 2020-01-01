xSUSHI (XSUSHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u xSUSHI (XSUSHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

xSUSHI (XSUSHI) Informacije xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token. Službena web stranica: https://sushi.com/ Kupi XSUSHI odmah!

xSUSHI (XSUSHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za xSUSHI (XSUSHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M Ukupna količina: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Količina u optjecaju: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M Povijesni maksimum: $ 26.33 $ 26.33 $ 26.33 Povijesni minimum: $ 0.651595 $ 0.651595 $ 0.651595 Trenutna cijena: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Saznajte više o cijeni xSUSHI (XSUSHI)

xSUSHI (XSUSHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike xSUSHI (XSUSHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XSUSHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XSUSHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XSUSHI tokena, istražite XSUSHI cijenu tokena uživo!

XSUSHI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XSUSHI? Naša XSUSHI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XSUSHI predviđanje cijene tokena odmah!

