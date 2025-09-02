xSUSHI (XSUSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24-satna najniža cijena $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 24-satna najviša cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najviša cijena ikada $ 26.33$ 26.33 $ 26.33 Najniža cijena $ 0.651595$ 0.651595 $ 0.651595 Promjena cijene (1H) +0.46% Promjena cijene (1D) -1.33% Promjena cijene (7D) +0.55% Promjena cijene (7D) +0.55%

xSUSHI (XSUSHI) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, XSUSHItrgovalo je između najniže cijene $ 1.099 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSUSHI je $ 26.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.651595.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSUSHI se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, -1.33% u posljednjih 24 sata i +0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xSUSHI (XSUSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M Količina u optjecaju 7.80M 7.80M 7.80M Ukupna količina 7,796,246.499984168 7,796,246.499984168 7,796,246.499984168

Trenutačna tržišna kapitalizacija xSUSHI je $ 9.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSUSHI je 7.80M, s ukupnom količinom od 7796246.499984168. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.08M.