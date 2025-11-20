xSUI Cijena danas

Trenutačna cijena xSUI (XSUI) danas je $ 1.65, s promjenom od 1.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XSUI u USD je $ 1.65 po XSUI.

xSUI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,384,525, s količinom u optjecaju od 1.45M XSUI. Tijekom posljednja 24 sata, XSUI trgovao je između $ 1.52 (niska) i $ 1.67 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.17, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.39.

U kratkoročnim performansama, XSUI se kretao -0.02% u posljednjem satu i -19.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu xSUI (XSUI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Količina u optjecaju 1.45M 1.45M 1.45M Ukupna količina 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

