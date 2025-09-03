Xspectra Ai ($XAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00163229 $ 0.00163229 $ 0.00163229 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00163229$ 0.00163229 $ 0.00163229 Najviša cijena ikada $ 0.093458$ 0.093458 $ 0.093458 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.19% Promjena cijene (7D) -4.02% Promjena cijene (7D) -4.02%

Xspectra Ai ($XAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.001586. Tijekom protekla 24 sata, $XAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00163229, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $XAI je $ 0.093458, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $XAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -4.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xspectra Ai ($XAI)

Tržišna kapitalizacija $ 15.86K$ 15.86K $ 15.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.86K$ 15.86K $ 15.86K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xspectra Ai je $ 15.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $XAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.86K.