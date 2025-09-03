Više o $XAI

$XAI Informacije o cijeni

$XAI Bijela knjiga

$XAI Službena web stranica

$XAI Tokenomija

$XAI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Xspectra Ai Logotip

Xspectra Ai Cijena ($XAI)

Neuvršten

1 $XAI u USD cijena uživo:

$0.001586
$0.001586$0.001586
-2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Xspectra Ai ($XAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:21:35 (UTC+8)

Xspectra Ai ($XAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00163229
$ 0.00163229$ 0.00163229
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00163229
$ 0.00163229$ 0.00163229

$ 0.093458
$ 0.093458$ 0.093458

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.19%

-4.02%

-4.02%

Xspectra Ai ($XAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.001586. Tijekom protekla 24 sata, $XAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00163229, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $XAI je $ 0.093458, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $XAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -4.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xspectra Ai ($XAI)

$ 15.86K
$ 15.86K$ 15.86K

--
----

$ 15.86K
$ 15.86K$ 15.86K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xspectra Ai je $ 15.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $XAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.86K.

Xspectra Ai ($XAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Xspectra Ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Xspectra Ai u USD iznosila je $ +0.0003423683.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Xspectra Ai u USD iznosila je $ +0.0005983616.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Xspectra Ai u USD iznosila je $ +0.0001229629860591982.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.19%
30 dana$ +0.0003423683+21.59%
60 dana$ +0.0005983616+37.73%
90 dana$ +0.0001229629860591982+8.40%

Što je Xspectra Ai ($XAI)

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Xspectra Ai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Xspectra Ai ($XAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Xspectra Ai ($XAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Xspectra Ai.

Provjerite Xspectra Ai predviđanje cijene sada!

$XAI u lokalnim valutama

Xspectra Ai ($XAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Xspectra Ai ($XAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $XAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Xspectra Ai ($XAI)

Koliko Xspectra Ai ($XAI) vrijedi danas?
Cijena $XAI uživo u USD je 0.001586 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $XAI u USD?
Trenutačna cijena $XAI u USD je $ 0.001586. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Xspectra Ai?
Tržišna kapitalizacija za $XAI je $ 15.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $XAI?
Količina u optjecaju za $XAI je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $XAI?
$XAI je postigao ATH cijenu od 0.093458 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $XAI?
$XAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $XAI?
24-satni obujam trgovanja za $XAI je -- USD.
Hoće li $XAI još narasti ove godine?
$XAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $XAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:21:35 (UTC+8)

Xspectra Ai ($XAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.