XSilo (XSILO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02228417 $ 0.02228417 $ 0.02228417 24-satna najniža cijena $ 0.02228417 $ 0.02228417 $ 0.02228417 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 24-satna najviša cijena $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Najviša cijena ikada $ 0.057257$ 0.057257 $ 0.057257 Najniža cijena $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

XSilo (XSILO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02228417. Tijekom protekla 24 sata, XSILOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02228417 i najviše cijene $ 0.02228417, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSILO je $ 0.057257, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02228417.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSILO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XSilo (XSILO)

Tržišna kapitalizacija $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Količina u optjecaju 153.62M 153.62M 153.62M Ukupna količina 153,616,741.6249166 153,616,741.6249166 153,616,741.6249166

Trenutačna tržišna kapitalizacija XSilo je $ 3.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSILO je 153.62M, s ukupnom količinom od 153616741.6249166. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.42M.