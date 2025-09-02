Više o XSILO

XSilo Cijena (XSILO)

1 XSILO u USD cijena uživo:

$0.02228417
$0.02228417$0.02228417
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena XSilo (XSILO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:13:05 (UTC+8)

XSilo (XSILO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417
24-satna najniža cijena
$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417
24-satna najviša cijena

$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417

$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417

$ 0.057257
$ 0.057257$ 0.057257

$ 0.02228417
$ 0.02228417$ 0.02228417

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

XSilo (XSILO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02228417. Tijekom protekla 24 sata, XSILOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02228417 i najviše cijene $ 0.02228417, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSILO je $ 0.057257, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02228417.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSILO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XSilo (XSILO)

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

--
----

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

153.62M
153.62M 153.62M

153,616,741.6249166
153,616,741.6249166 153,616,741.6249166

Trenutačna tržišna kapitalizacija XSilo je $ 3.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSILO je 153.62M, s ukupnom količinom od 153616741.6249166. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.42M.

XSilo (XSILO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XSilo u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XSilo u USD iznosila je $ -0.0053035299.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XSilo u USD iznosila je $ -0.0114104309.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XSilo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ -0.0053035299-23.79%
60 dana$ -0.0114104309-51.20%
90 dana$ 0--

Što je XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

Resurs XSilo (XSILO)

XSilo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XSilo (XSILO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XSilo (XSILO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XSilo.

Provjerite XSilo predviđanje cijene sada!

XSILO u lokalnim valutama

XSilo (XSILO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XSilo (XSILO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XSILO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XSilo (XSILO)

Koliko XSilo (XSILO) vrijedi danas?
Cijena XSILO uživo u USD je 0.02228417 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XSILO u USD?
Trenutačna cijena XSILO u USD je $ 0.02228417. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XSilo?
Tržišna kapitalizacija za XSILO je $ 3.42M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XSILO?
Količina u optjecaju za XSILO je 153.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XSILO?
XSILO je postigao ATH cijenu od 0.057257 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XSILO?
XSILO je vidio ATL cijenu od 0.02228417 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XSILO?
24-satni obujam trgovanja za XSILO je -- USD.
Hoće li XSILO još narasti ove godine?
XSILO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XSILO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:13:05 (UTC+8)

