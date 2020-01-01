XSGD (XSGD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XSGD (XSGD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XSGD (XSGD) Informacije XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers. Službena web stranica: https://www.straitsx.com/sg/xsgd Kupi XSGD odmah!

XSGD (XSGD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XSGD (XSGD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.17M $ 11.17M $ 11.17M Ukupna količina: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M Količina u optjecaju: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.17M $ 11.17M $ 11.17M Povijesni maksimum: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Povijesni minimum: $ 0.620483 $ 0.620483 $ 0.620483 Trenutna cijena: $ 0.775332 $ 0.775332 $ 0.775332 Saznajte više o cijeni XSGD (XSGD)

XSGD (XSGD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XSGD (XSGD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XSGD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XSGD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XSGD tokena, istražite XSGD cijenu tokena uživo!

XSGD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XSGD? Naša XSGD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XSGD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!