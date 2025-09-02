XSGD (XSGD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.776413 $ 0.776413 $ 0.776413 24-satna najniža cijena $ 0.779643 $ 0.779643 $ 0.779643 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.776413$ 0.776413 $ 0.776413 24-satna najviša cijena $ 0.779643$ 0.779643 $ 0.779643 Najviša cijena ikada $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Najniža cijena $ 0.620483$ 0.620483 $ 0.620483 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -0.33% Promjena cijene (7D) -0.07% Promjena cijene (7D) -0.07%

XSGD (XSGD) cijena u stvarnom vremenu je $0.776777. Tijekom protekla 24 sata, XSGDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.776413 i najviše cijene $ 0.779643, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSGD je $ 1.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.620483.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSGD se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XSGD (XSGD)

Tržišna kapitalizacija $ 11.12M$ 11.12M $ 11.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.12M$ 11.12M $ 11.12M Količina u optjecaju 14.31M 14.31M 14.31M Ukupna količina 14,312,760.486569 14,312,760.486569 14,312,760.486569

Trenutačna tržišna kapitalizacija XSGD je $ 11.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSGD je 14.31M, s ukupnom količinom od 14312760.486569. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.12M.