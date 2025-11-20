Xrpatriot Cijena danas

Trenutačna cijena Xrpatriot (XRPATRIOT) danas je $ 0.00073497, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XRPATRIOT u USD je $ 0.00073497 po XRPATRIOT.

Xrpatriot trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,053.13, s količinom u optjecaju od 17.76M XRPATRIOT. Tijekom posljednja 24 sata, XRPATRIOT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.142747, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00046428.

U kratkoročnim performansama, XRPATRIOT se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Xrpatriot (XRPATRIOT)

Tržišna kapitalizacija $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Količina u optjecaju 17.76M 17.76M 17.76M Ukupna količina 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xrpatriot je $ 13.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XRPATRIOT je 17.76M, s ukupnom količinom od 17760000.00000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.05K.