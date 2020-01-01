XPi (XPI) Tokenomika
XPi (XPI) Informacije
$XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity.
At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation.
XPi (XPI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XPi (XPI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
XPi (XPI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike XPi (XPI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj XPI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja XPI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku XPI tokena, istražite XPI cijenu tokena uživo!
XPI Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide XPI? Naša XPI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
