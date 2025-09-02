XPi (XPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00315594 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.50% Promjena cijene (1D) +0.70% Promjena cijene (7D) +4.33%

XPi (XPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XPI je $ 0.00315594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XPI se promijenio za +2.50% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i +4.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XPi (XPI)

Tržišna kapitalizacija $ 136.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.57K Količina u optjecaju 999.64M Ukupna količina 999,637,050.969397

Trenutačna tržišna kapitalizacija XPi je $ 136.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XPI je 999.64M, s ukupnom količinom od 999637050.969397. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.57K.