Xpedition Cijena danas

Trenutačna cijena Xpedition (XPED) danas je $ 0.02007596, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XPED u USD je $ 0.02007596 po XPED.

Xpedition trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,523,440, s količinom u optjecaju od 175.51M XPED. Tijekom posljednja 24 sata, XPED trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03393605, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02007288.

U kratkoročnim performansama, XPED se kretao -- u posljednjem satu i -0.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Xpedition (XPED)

Tržišna kapitalizacija $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Količina u optjecaju 175.51M 175.51M 175.51M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

