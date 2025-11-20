Xpanse Cijena danas

Trenutačna cijena Xpanse (HZN) danas je $ 0.00189837, s promjenom od 2.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HZN u USD je $ 0.00189837 po HZN.

Xpanse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 358,812, s količinom u optjecaju od 189.01M HZN. Tijekom posljednja 24 sata, HZN trgovao je između $ 0.00183009 (niska) i $ 0.00193991 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.62, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00168822.

U kratkoročnim performansama, HZN se kretao 0.00% u posljednjem satu i -2.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Xpanse (HZN)

Tržišna kapitalizacija $ 358.81K$ 358.81K $ 358.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 492.60K$ 492.60K $ 492.60K Količina u optjecaju 189.01M 189.01M 189.01M Ukupna količina 259,485,484.7915176 259,485,484.7915176 259,485,484.7915176

