XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 14.23 24-satna najviša cijena $ 15.01 Najviša cijena ikada $ 22.03 Najniža cijena $ 11.84 Promjena cijene (1H) -1.44% Promjena cijene (1D) -1.51% Promjena cijene (7D) -3.00%

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) cijena u stvarnom vremenu je $14.64. Tijekom protekla 24 sata, XEGLDtrgovalo je između najniže cijene $ 14.23 i najviše cijene $ 15.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XEGLD je $ 22.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 11.84.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XEGLD se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, -1.51% u posljednjih 24 sata i -3.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.19M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.19M Količina u optjecaju 80.54K Ukupna količina 80,541.6549712047

Trenutačna tržišna kapitalizacija XOXNO Staked EGLD je $ 1.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XEGLD je 80.54K, s ukupnom količinom od 80541.6549712047. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19M.