XOXNO Cijena danas

Trenutačna cijena XOXNO (XOXNO) danas je $ 0.01643489, s promjenom od 2.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XOXNO u USD je $ 0.01643489 po XOXNO.

XOXNO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,092,890, s količinom u optjecaju od 66.47M XOXNO. Tijekom posljednja 24 sata, XOXNO trgovao je između $ 0.01505324 (niska) i $ 0.01652703 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.291313, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01505324.

U kratkoročnim performansama, XOXNO se kretao -0.07% u posljednjem satu i -15.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu XOXNO (XOXNO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Količina u optjecaju 66.47M 66.47M 66.47M Ukupna količina 99,954,750.69126935 99,954,750.69126935 99,954,750.69126935

