XOE Cijena danas

Trenutačna cijena XOE (XOE) danas je $ 0.00018029, s promjenom od 2.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XOE u USD je $ 0.00018029 po XOE.

XOE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 162,810, s količinom u optjecaju od 902.35M XOE. Tijekom posljednja 24 sata, XOE trgovao je između $ 0.00016621 (niska) i $ 0.00018657 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00046938, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008182.

U kratkoročnim performansama, XOE se kretao -0.77% u posljednjem satu i -19.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu XOE (XOE)

Tržišna kapitalizacija $ 162.81K$ 162.81K $ 162.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 180.43K$ 180.43K $ 180.43K Količina u optjecaju 902.35M 902.35M 902.35M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

