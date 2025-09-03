XNF (XNF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01932701 24-satna najviša cijena $ 0.01970067 Najviša cijena ikada $ 9.31 Najniža cijena $ 0.01119919 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -1.25% Promjena cijene (7D) -4.33%

XNF (XNF) cijena u stvarnom vremenu je $0.01944009. Tijekom protekla 24 sata, XNFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01932701 i najviše cijene $ 0.01970067, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XNF je $ 9.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01119919.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XNF se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -4.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XNF (XNF)

Tržišna kapitalizacija $ 12.01K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.83K Količina u optjecaju 618.80K Ukupna količina 3,340,413.56385301

Trenutačna tržišna kapitalizacija XNF je $ 12.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XNF je 618.80K, s ukupnom količinom od 3340413.56385301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.83K.