XNET Mobile (XNET) Informacije $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Službena web stranica: https://xnet.company/ Bijela knjiga: https://docs.xnetmobile.com/token/ Kupi XNET odmah!

XNET Mobile (XNET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XNET Mobile (XNET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Ukupna količina: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Količina u optjecaju: $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.09M $ 24.09M $ 24.09M Povijesni maksimum: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 Povijesni minimum: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 Trenutna cijena: $ 0.01848475 $ 0.01848475 $ 0.01848475 Saznajte više o cijeni XNET Mobile (XNET)

XNET Mobile (XNET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XNET Mobile (XNET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XNET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XNET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XNET tokena, istražite XNET cijenu tokena uživo!

XNET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XNET? Naša XNET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XNET predviđanje cijene tokena odmah!

