XNET Mobile (XNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01616087 $ 0.01616087 $ 0.01616087 24-satna najniža cijena $ 0.01859372 $ 0.01859372 $ 0.01859372 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01616087$ 0.01616087 $ 0.01616087 24-satna najviša cijena $ 0.01859372$ 0.01859372 $ 0.01859372 Najviša cijena ikada $ 0.267945$ 0.267945 $ 0.267945 Najniža cijena $ 0.01211358$ 0.01211358 $ 0.01211358 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.94% Promjena cijene (7D) +5.82% Promjena cijene (7D) +5.82%

XNET Mobile (XNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.01854042. Tijekom protekla 24 sata, XNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01616087 i najviše cijene $ 0.01859372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XNET je $ 0.267945, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01211358.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XNET se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i +5.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XNET Mobile (XNET)

Tržišna kapitalizacija $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.24M$ 24.24M $ 24.24M Količina u optjecaju 137.46M 137.46M 137.46M Ukupna količina 1,306,623,994.309118 1,306,623,994.309118 1,306,623,994.309118

Trenutačna tržišna kapitalizacija XNET Mobile je $ 2.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XNET je 137.46M, s ukupnom količinom od 1306623994.309118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.24M.