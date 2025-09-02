Više o XNET

XNET Mobile Cijena (XNET)

Neuvršten

1 XNET u USD cijena uživo:

$0.01856963
$0.01856963$0.01856963
+1.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena XNET Mobile (XNET)
2025-09-02 18:12:51 (UTC+8)

XNET Mobile (XNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01616087
$ 0.01616087$ 0.01616087
24-satna najniža cijena
$ 0.01859372
$ 0.01859372$ 0.01859372
24-satna najviša cijena

$ 0.01616087
$ 0.01616087$ 0.01616087

$ 0.01859372
$ 0.01859372$ 0.01859372

$ 0.267945
$ 0.267945$ 0.267945

$ 0.01211358
$ 0.01211358$ 0.01211358

-0.00%

+0.94%

+5.82%

+5.82%

XNET Mobile (XNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.01854042. Tijekom protekla 24 sata, XNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01616087 i najviše cijene $ 0.01859372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XNET je $ 0.267945, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01211358.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XNET se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i +5.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XNET Mobile (XNET)

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

--
----

$ 24.24M
$ 24.24M$ 24.24M

137.46M
137.46M 137.46M

1,306,623,994.309118
1,306,623,994.309118 1,306,623,994.309118

Trenutačna tržišna kapitalizacija XNET Mobile je $ 2.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XNET je 137.46M, s ukupnom količinom od 1306623994.309118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.24M.

XNET Mobile (XNET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XNET Mobile u USD iznosila je $ +0.00017182.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XNET Mobile u USD iznosila je $ -0.0027985484.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XNET Mobile u USD iznosila je $ -0.0027318752.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XNET Mobile u USD iznosila je $ -0.01296486710732207.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00017182+0.94%
30 dana$ -0.0027985484-15.09%
60 dana$ -0.0027318752-14.73%
90 dana$ -0.01296486710732207-41.15%

Što je XNET Mobile (XNET)

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

XNET Mobile Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XNET Mobile (XNET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XNET Mobile (XNET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XNET Mobile.

Provjerite XNET Mobile predviđanje cijene sada!

XNET u lokalnim valutama

XNET Mobile (XNET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XNET Mobile (XNET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XNET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XNET Mobile (XNET)

Koliko XNET Mobile (XNET) vrijedi danas?
Cijena XNET uživo u USD je 0.01854042 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XNET u USD?
Trenutačna cijena XNET u USD je $ 0.01854042. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XNET Mobile?
Tržišna kapitalizacija za XNET je $ 2.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XNET?
Količina u optjecaju za XNET je 137.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XNET?
XNET je postigao ATH cijenu od 0.267945 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XNET?
XNET je vidio ATL cijenu od 0.01211358 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XNET?
24-satni obujam trgovanja za XNET je -- USD.
Hoće li XNET još narasti ove godine?
XNET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XNET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02 18:12:51 (UTC+8)

XNET Mobile (XNET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

