XMONEY (XMONEY) Informacije Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Službena web stranica: https://xmoney-solana.com/ Kupi XMONEY odmah!

XMONEY (XMONEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XMONEY (XMONEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 739.50K $ 739.50K $ 739.50K Ukupna količina: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Količina u optjecaju: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 739.50K $ 739.50K $ 739.50K Povijesni maksimum: $ 0.00388614 $ 0.00388614 $ 0.00388614 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00074427 $ 0.00074427 $ 0.00074427 Saznajte više o cijeni XMONEY (XMONEY)

XMONEY (XMONEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XMONEY (XMONEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XMONEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XMONEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XMONEY tokena, istražite XMONEY cijenu tokena uživo!

