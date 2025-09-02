Više o XMONEY

XMONEY Informacije o cijeni

XMONEY Službena web stranica

XMONEY Tokenomija

XMONEY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

XMONEY Logotip

XMONEY Cijena (XMONEY)

Neuvršten

1 XMONEY u USD cijena uživo:

$0.00082588
$0.00082588$0.00082588
-1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena XMONEY (XMONEY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:46:52 (UTC+8)

XMONEY (XMONEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00388614
$ 0.00388614$ 0.00388614

$ 0
$ 0$ 0

-3.19%

-1.75%

+55.13%

+55.13%

XMONEY (XMONEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XMONEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMONEY je $ 0.00388614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMONEY se promijenio za -3.19% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i +55.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XMONEY (XMONEY)

$ 830.50K
$ 830.50K$ 830.50K

--
----

$ 830.50K
$ 830.50K$ 830.50K

999.12M
999.12M 999.12M

999,121,241.753062
999,121,241.753062 999,121,241.753062

Trenutačna tržišna kapitalizacija XMONEY je $ 830.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMONEY je 999.12M, s ukupnom količinom od 999121241.753062. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 830.50K.

XMONEY (XMONEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XMONEY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XMONEY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XMONEY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XMONEY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.75%
30 dana$ 0+73.83%
60 dana$ 0+15.71%
90 dana$ 0--

Što je XMONEY (XMONEY)

Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs XMONEY (XMONEY)

Službena web-stranica

XMONEY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XMONEY (XMONEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XMONEY (XMONEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XMONEY.

Provjerite XMONEY predviđanje cijene sada!

XMONEY u lokalnim valutama

XMONEY (XMONEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XMONEY (XMONEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XMONEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XMONEY (XMONEY)

Koliko XMONEY (XMONEY) vrijedi danas?
Cijena XMONEY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XMONEY u USD?
Trenutačna cijena XMONEY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XMONEY?
Tržišna kapitalizacija za XMONEY je $ 830.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XMONEY?
Količina u optjecaju za XMONEY je 999.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XMONEY?
XMONEY je postigao ATH cijenu od 0.00388614 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XMONEY?
XMONEY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XMONEY?
24-satni obujam trgovanja za XMONEY je -- USD.
Hoće li XMONEY još narasti ove godine?
XMONEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XMONEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:46:52 (UTC+8)

XMONEY (XMONEY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.