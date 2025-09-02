XMONEY (XMONEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00388614$ 0.00388614 $ 0.00388614 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.19% Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) +55.13% Promjena cijene (7D) +55.13%

XMONEY (XMONEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XMONEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMONEY je $ 0.00388614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMONEY se promijenio za -3.19% u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i +55.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XMONEY (XMONEY)

Tržišna kapitalizacija $ 830.50K$ 830.50K $ 830.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 830.50K$ 830.50K $ 830.50K Količina u optjecaju 999.12M 999.12M 999.12M Ukupna količina 999,121,241.753062 999,121,241.753062 999,121,241.753062

Trenutačna tržišna kapitalizacija XMONEY je $ 830.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMONEY je 999.12M, s ukupnom količinom od 999121241.753062. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 830.50K.